مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 02:09

كتب : FilGoal

كرة الدوري المصري

يقام مؤتمر للإعلان عن توقيع عقد بث الدوري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و أستراليا و كندا وإفريقيا..

وتقرر إقامة المؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.

وبمقتضى الاتفاق سيتم بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

ويتضمن ذلك عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.

الدوري المصري
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