مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا

يقام مؤتمر للإعلان عن توقيع عقد بث الدوري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و أستراليا و كندا وإفريقيا..

وتقرر إقامة المؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.

وبمقتضى الاتفاق سيتم بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

ويتضمن ذلك عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.