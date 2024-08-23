مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 02:09
كتب : FilGoal
يقام مؤتمر للإعلان عن توقيع عقد بث الدوري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و أستراليا و كندا وإفريقيا..
وتقرر إقامة المؤتمر يوم الأحد المقبل بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.
وبمقتضى الاتفاق سيتم بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
ويتضمن ذلك عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.
وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءاً بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة.
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