بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سانت جالين سلبيا في دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

تعادل طرابزون سبور التركي أمام سانت جالين السويسري سلبيا في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك النجم محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه بالمباراة التي أقيمت بسويسرا.

وحل تريزيجيه بدلا من الكرواتي ميروسلاف أورستش في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

أخبار متعلقة:
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تعادل فرينتسفاروتشي مع بوراك بانيا في الدوري الأوروبي مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط هدف رونالدو الخرافي وأرقامه القياسية لا تكفي.. النصر يواصل إحباط جماهيره في انطلاق الدوري السعودي

وتقام مباراة العودة في مدينة طرابزون يوم الخميس المقبل.

وكان فريق طرابزون قد تحول لمسابقة دوري المؤتمر بعدما ودع بطولة الدوري الأوروبي من منافسات الدور التمهيدي الثالث بالخسارة أمام منافسه رابيد فيينا النمساوي.

وهُزم طرابزون سبور من رابيد فيينا بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي في ملعب أليانز في النمسا.

جاء ذلك بعدما كان فاز رابيد فيينا ذهابا في تركيا بهدف دون رد.

تريزيجيه دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تعادل فرينتسفاروتشي مع بوراك بانيا في الدوري الأوروبي مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي "مستقبل سترلينج سيكون في السعودية" تقارير - يويفا يغير جزءا من نشيد دوري أبطال أوروبا ظهور عبد المنعم الأول؟ ليكيب: مباراة نيس وتولوز مهددة بالتأجيل تير شتيجن يعلق على اعتزال نوير دوليا مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن خلال ساعات عن رحيل عبد المنعم لـ نيس مواعيد مباريات اليوم 22 أغسطس والقنوات الناقلة.. كأس مصر وافتتاح الدوري السعودي وثنائي محترف
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب ساعة | الدوري المصري
مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا ساعة | الدوري المصري
محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه 2 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده" 3 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سانت جالين سلبيا في دوري المؤتمر الأوروبي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تعادل فرينتسفاروتشي مع بوراك بانيا في الدوري الأوروبي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أزمة في مفاوضات ضم بن رمضان.. ورد من فرينتسفاروتشي