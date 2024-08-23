بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سانت جالين سلبيا في دوري المؤتمر الأوروبي

تعادل طرابزون سبور التركي أمام سانت جالين السويسري سلبيا في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك النجم محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه بالمباراة التي أقيمت بسويسرا.

وحل تريزيجيه بدلا من الكرواتي ميروسلاف أورستش في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة في مدينة طرابزون يوم الخميس المقبل.

وكان فريق طرابزون قد تحول لمسابقة دوري المؤتمر بعدما ودع بطولة الدوري الأوروبي من منافسات الدور التمهيدي الثالث بالخسارة أمام منافسه رابيد فيينا النمساوي.

وهُزم طرابزون سبور من رابيد فيينا بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي في ملعب أليانز في النمسا.

جاء ذلك بعدما كان فاز رابيد فيينا ذهابا في تركيا بهدف دون رد.