المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 23:22

كتب : رضا السنباطي

المقاولون العرب - بيان رسمي

كشف محمد عادل المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب عن تقدم النادي بمقترحات لرابطة الأندية لإقامة موسم استثنائي مع إلغاء الهبوط.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا مقترحين لرابطة الأندية لموسم استثنائي في الدوري يتضمن إلغاء الهبوط".

وأوضح "الكل يطالب بالموسم باستثنائي نظرا للظروف الحالية، كما تضرر المقاولون من مباراة بيراميدز التي أدارها محمد الحنفي بالمخالفة للوائح".

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ويتضمن المقترح الأول إلغاء الهبوط واللعب بـ21 فريقا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات، ثم مجموعة للمراكز الأولى ومجموعة للهبوط.

ويهبط 6 فرق لدوري المحترفين بعد ذلك ليعود الدوري إلى نظامه المعتاد لاحقا.

المقترح الآخر يتضمن إلغاء الهبوط أيضا وزيادة العدد إلى 22 فريقا، بصعود ثلاثي المحترفين ووصيف دورة الترقي.

ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 11 فريقا ويهبط منها أصحاب آخر 3 مراكز، بينما يتم تحديد المراكز الأربعة الأوائل بنظام المربع الذهبي الإقصائي.

وهبط المقاولون العرب إلى دوري المحترفين بعد احتلاله للمركز السابع عشر، رفقة الداخلية وبلدية المحلة.

المقاولون العرب الدوري المصري
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