هدف رونالدو الخرافي وأرقامه القياسية لا تكفي.. النصر يواصل إحباط جماهيره في انطلاق الدوري السعودي
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 23:20
كتب : FilGoal
واصل نادي النصر السعودي إحباط جماهيره في انطلاقة مشواره بالموسم الجديد من الدوري السعودي.
وتعادل النصر أمام الرائد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من موسم 2024-2025 للدوري السعودي.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، فيما أحرز المغربي محمد فوزير هدف نادي الرائد.
وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا سجله رونالدو بداعي التسلل.
النصر فشل في تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.
وكان النصر قد خسر من الاتفاق بهدفين دون رد بأولى جولات الموسم المنصرم.
وبدأ النصر المباراة بشكل جيد وأهدر فرصة التقدم عن طريق ساديو ماني.
وأرسل ماني عرضية متقنو ارتقى لها رونالدو ووجه ضربة رأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 34.
رونالدو أصبح ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
رونالدو يفتتح أول أهدافه في دوري روشن ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cgxFhZqgxy
ومع بداية الشوط الثاني حصل نادي النصر على ركلة جزاء نجح المغربي فوزير في تسديدها بنجاح في الدقيقة 49.
وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا سجله رونالدو بداعي التسلل عند الدقيقة 77.
وحرم القائم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.
هدددددف!⚽
محمد فوزير يعود بالرائد للتعادل ⚽️🔥
النصر 1 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/YyAuY3Qpjm— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024