هدف رونالدو الخرافي وأرقامه القياسية لا تكفي.. النصر يواصل إحباط جماهيره في انطلاق الدوري السعودي

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

رونالدو - ماني - النصر ضد الرائد

واصل نادي النصر السعودي إحباط جماهيره في انطلاقة مشواره بالموسم الجديد من الدوري السعودي.

وتعادل النصر أمام الرائد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من موسم 2024-2025 للدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، فيما أحرز المغربي محمد فوزير هدف نادي الرائد.

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وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا سجله رونالدو بداعي التسلل.

النصر فشل في تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وكان النصر قد خسر من الاتفاق بهدفين دون رد بأولى جولات الموسم المنصرم.

وبدأ النصر المباراة بشكل جيد وأهدر فرصة التقدم عن طريق ساديو ماني.

وأرسل ماني عرضية متقنو ارتقى لها رونالدو ووجه ضربة رأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 34.

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رونالدو أصبح ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة.

ومع بداية الشوط الثاني حصل نادي النصر على ركلة جزاء نجح المغربي فوزير في تسديدها بنجاح في الدقيقة 49.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا سجله رونالدو بداعي التسلل عند الدقيقة 77.

وحرم القائم البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

النصر السعودي رونالدو الدوري السعودي
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