لأول مرة منذ 7 أعوام.. المصري في نصف نهائي الكأس بالفوز على فاركو

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني ضد الزمالك

تغلب المصري على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

سجل محمد الشامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وتلقى الشامي تمريرة من صلاح محسن ليسجل هدف انتصار الفريق البورسعيدي.

على الجانب الآخر سجل جابر كامل هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 60، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تأكد وجود التسلل ليستمر تقدم الفريق البورسعيدي.

وبذلك يصل المصري لنصف نهائي الكأس لأول مرة منذ 2017.

وفاز المصري في ذلك الوقت على الزمالك بهدفين دون رد، وتأهل للمباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي 2-1.

وتأهل المصري لملاقاة بيراميدز في نصف النهائي، المقرر له يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

على الجانب الآخر يلتقي مودرن سبورت مع زد، ويلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش يوم السبت 24 أغسطس لختام دور الثمانية، على أن يلتقي الفائزان في نصف النهائي.

ويبحث المصري عن لقب كأس مصر لأول مرة منذ 1998.

محمد الشامي فاركو كأس مصر المصري البورسعيدي
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