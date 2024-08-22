لأول مرة منذ 7 أعوام.. المصري في نصف نهائي الكأس بالفوز على فاركو

تغلب المصري على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

سجل محمد الشامي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وتلقى الشامي تمريرة من صلاح محسن ليسجل هدف انتصار الفريق البورسعيدي.

محمد الشامي يضع المصري في المقدمة مبكرا على حساب فاركو⚽🔥 pic.twitter.com/AZbzYUkv97 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 22, 2024

على الجانب الآخر سجل جابر كامل هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 60، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

هدف ملغي لصالح فاركو بداعي التسلل ❌ pic.twitter.com/eqq6Gwlx2W — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 22, 2024

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تأكد وجود التسلل ليستمر تقدم الفريق البورسعيدي.

وبذلك يصل المصري لنصف نهائي الكأس لأول مرة منذ 2017.

وفاز المصري في ذلك الوقت على الزمالك بهدفين دون رد، وتأهل للمباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي 2-1.

وتأهل المصري لملاقاة بيراميدز في نصف النهائي، المقرر له يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

على الجانب الآخر يلتقي مودرن سبورت مع زد، ويلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش يوم السبت 24 أغسطس لختام دور الثمانية، على أن يلتقي الفائزان في نصف النهائي.

ويبحث المصري عن لقب كأس مصر لأول مرة منذ 1998.