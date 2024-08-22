بعد هزيمتين.. عبد القادر يسجل هدفا ويقود نادي قطر للفوز الأول له في الدوري

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

فاز نادي قطر على منافسه الشمال اليوم الخميس بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري القطري في ملعب الأخير.

سجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

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وحصل عبد القادر على ركلة جزاء بعد مراوغته للاعب الشمال الذي لمس الكرة بيده لكن بن مالانجو أهدرها.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لنادي قطر في الدوري بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين السابقتين.

وارتقى نادي قطر للمركز السابع بفضل ذلك الانتصار.

فيما تجمد رصيد الشمال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وشارك عبد القادر في المباراة بأكملها بعد أيام من انضمامه للفريق قادما من الأهلي معارا لمدة موسم.

وقال عبد القادر في مؤتمر تقديمه مع قطر: "سعيد بالتواجد في نادي قطر وأتمنى أن تكون تجربتي معه جيدة وأن تظهر بشكل إيجابي للجمهور".

وأضاف "الأجواء في الدوحة مختلفة عن القاهرة ولكن مع الوقت سأعتاد عليها والملاعب هنا على أعلى مستوى".

وواصل "كنت أحتاج للخروج للإعارة من الأهلي للتواجد في الملعب واللعب بشكل أكبر ووجدت أن الفرصة ستكون جيدة بالنسبة لي في نادي قطر".

وأكمل "الأجواء هنا لا تشبه القاهرة ولكن بالتواجد في الدوحة بشكل مستمر استطيع تقديم مستوى مميز".

واستطرد "نادي قطر يمتلك تاريخا كبيرا ونحن هنا لصناعة تاريخ جديد وأن يكون الفريق في وضعه الطبيعي".

وأوضح "شاهدت أول مباراتين لفريق قطر في الدوري هذا الموسم، لا أستطيع تقييم المستوى الفني للفريق ولكن الأخطاء واردة في بداية الموسم ومع مرور الوقت كل شيء سيعود لوضعه الطبيعي".

وأتم تصريحاته "في المباريات لن أجد صعوبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة لأن جميع الملاعب مكيفة، وأحتاج للتأقلم فقط في التدريبات اليومية".

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