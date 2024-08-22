بارتقاء خيالي.. رونالدو يسجل أول أهدافه في الموسم الجديد من الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه في الموسم الجديد 2024-2025 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدف النصر الاول في شباك الرائد.

ويلعب النصر أمام الرائد على ملعب الاول بارك ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية من ساديو ماني على رأس رونالدو الذي ارتقى عاليا وسدد كرة رأسية سكنت الشباك في الدقيقة 33.

رونالدو أصبح ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد عبدالرزاق حمدالله وعمر السوم

يذكر أن رونالدو حصل على لقب هداف الدوري السعودي بالموسم المنصرم برصيد 35 هدفا.

رونالدو حطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد بعدما كسر رقم حمدالله الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.

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