من مشاركته الأولى.. أحمد عبد القادر يسجل هدفا مع قطر في الدوري ويتسبب في ركلة جزاء
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
سجل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر هدفه الأول في مشاركته الأولى مع ناديه الجديد.
أحمد عبد القادر
النادي : نادي قطر
وجاء هدف عبد القادر في الدقيقة 46 من عمر المباراة ضد نادي الشمال في الجولة الثالثة من الدوري القطري.
وانضم عبد القادر إلى قطر قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لموسم واحد.
ويحتل نادي قطر المركز الـ12 والأخير في الدوري بعدما هُزم في أول جولتين من المسابقة.
أما نادي الشمال فيأتي في المركز الرابع بثلاث نقاط.
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📽️ شاهد | هدف #قطر الأول عن طريق اللاعب أحمد عبدالقادر— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) August 22, 2024
#الشمال_قطر | #دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/9c4q75HCQB
كما تسبب عبد القادر في حصول فريقه على ركلة جزاء بعدما راوغ المدافع بطريقة رائعة ليسقط الأخير أرضا ويلمس الكرة بيده لكن بن مالانجو أهدر الركلة.
شوف|
بعد العودة لتقنية الفيديو.. الحكم يحتسب ركلة جزاء لنادي قطر أمام الشمال في الدقيقة 72#دوري_نجوم_أريدُ || #الشمال_نادي_قطر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/KfBpbxCXJN— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) August 22, 2024
وقال عبد القادر في مؤتمر تقديمه مع قطر: "سعيد بالتواجد في نادي قطر وأتمنى أن تكون تجربتي معه جيدة وأن تظهر بشكل إيجابي للجمهور".
وأضاف "الأجواء في الدوحة مختلفة عن القاهرة ولكن مع الوقت سأعتاد عليها والملاعب هنا على أعلى مستوى".
وواصل "كنت أحتاج للخروج للإعارة من الأهلي للتواجد في الملعب واللعب بشكل أكبر ووجدت أن الفرصة ستكون جيدة بالنسبة لي في نادي قطر".
وأكمل "الأجواء هنا لا تشبه القاهرة ولكن بالتواجد في الدوحة بشكل مستمر استطيع تقديم مستوى مميز".
واستطرد "نادي قطر يمتلك تاريخا كبيرا ونحن هنا لصناعة تاريخ جديد وأن يكون الفريق في وضعه الطبيعي".
وأوضح "شاهدت أول مباراتين لفريق قطر في الدوري هذا الموسم، لا أستطيع تقييم المستوى الفني للفريق ولكن الأخطاء واردة في بداية الموسم ومع مرور الوقت كل شيء سيعود لوضعه الطبيعي".
وأتم تصريحاته "في المباريات لن أجد صعوبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة لأن جميع الملاعب مكيفة، وأحتاج للتأقلم فقط في التدريبات اليومية".