انتهت في كأس مصر - فاركو (0)-(1) المصري

محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه

نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده"

المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط

لأول مرة منذ 7 أعوام.. المصري في نصف نهائي الكأس بالفوز على فاركو

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كأس مصر - اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق دور الـ 8

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