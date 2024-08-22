كأس مصر - اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق دور الـ 8

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للأندية بتحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 لكأس مصر.

وتنطلق مباراة فاركو ضد المصري في دور الـ 16 في التاسعة مساء اليوم الخميس، في استاد برج العرب.

بينما يلعب طلائع الجيش ضد الإسماعيلي يوم السبت 24 أغسطس في السادسة مساء على استاد جهاز الرياضة.

وفي اليوم ذاته، يلعب مودرن سبورت ضد زد في التاسعة مساء على استاد السلام.

وسبق وأن أعلن اتحاد الكرة عن إقامة المباراتين بشكل مبدئي يوم السبت 24 أغسطس، قبل أن يحدد الموعد النهائي.

وتأهل فاركو لملاقاة المصري بعد اعتذار الأهلي عن عدم استكمال المسابقة، بينما فاز المصري على البنك الأهلي.

وتأهل طلائع الجيش بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح، بينما تأهل الإسماعيلي بالفوز على سموحة.

وتأهل بيراميدز بالفعل إلى نصف النهائي بالفوز على الجونة برباعية دون رد، وينتظر الفائز بين المصري وفاركو.

بينما يلعب الفائز من طلائع الجيش والإسماعيلي مع الفائز من مودرن سبورت وزد.

وإليكم المواعيد المعلنة لبقية المسابقة بعد ربع النهائي.

نصف النهائي

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من فاركو ضد المصري × بيراميدز

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من طلائع الجيش والإسماعيلي × الفائز من مودرن سبورت وزد

النهائي

الجمعة 30 أغسطس – برج العرب في التاسعة مساءً.