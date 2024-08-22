ملاكمة - زياد المعيوف يحسم أول نزال خارج السعودية

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

زياد المعيوف

فاز زياد المعيوف أول ملاكم سعودي محترف في نزاله الاحترافي السادس، والذي خاضه ضد المصنف البولندي الثالث ميشال بوليك.

جاء ذلك في أول حدث رياضي لموسم الرياض يُقام خارج السعودية، والذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الحكم زاكاري يونج قرر أن المعيوف هو الفائز، بينما قرر اثنين من الحكام أن النزال انتهى بالتعادل.

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زياد المعيوف المعروف باسم "زيزو" هو أول ملاكم سعودي محترف.

ويملك المعيوف سجلا خاليا من الهزائم في 6 نزالات حتى الآن.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة كاليفورنيا لألعاب القتال بتعديل نتيجة نزال سابق بين المعيوف وبوليك نفسه أيضا.

وكان النزال الذي أقيم في 3 أغسطس، قد انتهى بالتعادل، قبل ثبوت استخدام الملاكم البولندي لمواد محظورة وفقا لتقرير اللجنة.

وبناءً على قانون الأعمال والمهن في ولاية كاليفورنيا، فقد تم تعليق رخصة بوليك الاحترافية لمدة عام واحد، وذلك بأثر رجعي من تاريخ 3 أغسطس 2024.

ملاكمة زياد المعيوف
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