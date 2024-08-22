الظهور الأول.. أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر ضد الشمال.. وبانون أساسي
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 20:24
كتب : FilGoal
يتواجد أحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي لنادي قطر في مواجهة الشمال بالدوري القطري.
وانضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة قادما من الأهلي لمدة موسم واحد.
ويظهر أحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي لنادي قطر القطري للمرة الأولى بعد انتقاله من الأهلي.
كما يتواجد المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق في التشكيل الأساسي لنادي قطر القطري.
وكذلك يتواجد خافي مارتينيز نجم بايرن ميونيخ السابق في تسكيل نادي قطر.
في المقابل يقود الجزائري بغداد بونجاح في التشكيل الاساي لنادي الشمال.
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