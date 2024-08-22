تقرير تونسي: تقدم كبير في مفاوضات الأهلي مع بن رمضان.. وهذا سبب تسريب رفض اللاعب

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تطور جديد في مفاوضات الأهلي مع فرينتسفاروتشي المجري بشأن ضم محمد بن رمضان.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع الدولي التونسي خلال هذا الصيف.

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الساعات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الأهلي مع فرينتسفاروتشي بشأن ضم بن رمضان.

وأوضح التقرير ذاته أن تسريب معلومة رفض اللاعب من جانب عبد الرؤوف بن رمضان جاء من أجل امتصاص غضب جمهور الترجي، والدليل على ذلك رفض والد اللاعب التصريح عبر الهواء واكتفى بمنح المعلومة لفريق الإعداد بأحد الإذاعات التونسية.

وكانت آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابقا مع النادي المجري".

وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

وتابع المصدر حديثه "نعمل الآن على إتمام صفقة أشرف داري بسبب رحيل محمد عبد المنعم وكذلك صفقة المهاجم".

فيما علق مصدر من وفرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي في وقت سابق لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.