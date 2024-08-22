لاعب إنتر ميامي: لا أصدق ما يحدث معي بسبب ميسي

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

ماتياس روخاس وليونيل ميسي - إنتر ميامي

لا يستطيع ماتياس روخاس لاعب إنتر ميامي الأمريكي وصف شعوره في ظل مزاملته لليونيل ميسي يوميا.

وتحدث روخاس للصحفيين قائلا: "ليو موجود دائما ويراقب كل شيء ويتحدث إلينا قبل المباريات، هو يتواصل أكثر مع ذلك الذين يمكنهم التحدث باللغة الإسبانية".

وأردف "هو ينتبه لكل شيء ويعطي رأيه، نشعر بالفخر لتواجده معنا والاستمتاع بتلك اللحظات".

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وتابع لاعب باراجواي حديثه "في بعض الأحيان أتحدث مع عائلتي لأدرك ما يحدث، لكن كما أقول دائما إنني لن أمل من القول إنني أشارك اليوم مع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأتم ماتياس روخاس حديثه "لا توجد كلمات لوصف ما أشعر به كل يوم".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان في صيف عام 2023.

ويمتد تعاقد ميسي مع الفريق الأمريكي حتى ديسمبر من عام 2025.

ميسي ماتياس روخاس إنتر ميامي
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