دوري المحترفين - القناة يتعاقد مع النيجيري فرانسيس

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 18:06

كتب : رضا السنباطي

فرانسيس - القناة

أتم نادي القناة إجراءات التعاقد مع النيجيري فرانسيس.

وانضم فرانسيس لنادي القناة قادما من أسمنت أسيوط.

وأعلن القناة تعاقده مع فرانسيس لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

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وبات فرانسيس الصفقة الثامنة لنادي القناة خلال هذا الصيف.

وتعاقد القناة مع كل من:

حسام بركات قادما من بروكسي

فادي طلعت قادما من بورفؤاد

علي الملواني قادما من الإسماعيلي

أحمد كولاب قادما من اتحاد خان يونس

إسلام حليمة قادما من رأس البر

بيدو نصر قادما من طنطا

الكاميروني عبد العزيز ساندي.

ويستعد نادي القناة لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين.

القناة أسمنت أسيوط
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