تقارير - يويفا يغير جزءا من نشيد دوري أبطال أوروبا

لن يكون الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مختلفا في نظام البطولة فقط بل سنشهد تغييرا في النشيد الأيقوني للبطولة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بالإضافة لمواطنتها "ذا صن" وموقع "فوتبول إيطاليا" فيديو للنشيد الجديد من دوري الأبطال، الكلمات والصوتيات بقت كما هي، لكن الموسيقى شهدت عدة تغييرات.

تلك التغييرات لم تلق قبولا لدى العديد من المتابعين الذين أبدوا امتعاضهم من التغيير وكان التعليق الأبرز "لماذا تغير شيئا ليس سيئا؟".

وبالبحث في الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا والحسابات الرسمية للبطولة لم نجد أي إشارة للتغيير.

استمع للموسيقى الجديدة

UEFA have made a few small changes to the Champions League anthem this season… pic.twitter.com/aBqCngHrGn — Daniel Hussey (@DanielHussey2) August 22, 2024

استمع للموسيقى التقليدية

✅ New season ✅ New intro 🔥 Same classic anthem #UCL pic.twitter.com/b96EoRMZHr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 5, 2022

يذكر أنه في الموسم الجديد سنشهد غياب النظام التقليدي المتعارف عليه والذي كان يقام من ثماني مجموعات تضم كل منهم أربعة فرق ويصعد أول اثنين لدور الـ16.

إذ أن النظام الجديد سنشهد إقامة البطولة من مجموعة واحدة تضم 36 فريقا، وكل منهم سيواجه في ملعبه أربعة فرق وأربعة آخرين خارجه.

ويصعد أصحاب أول ثمانية مراكز لدور الـ16، ومن التاسع للـ24 سيخوضون ملحق لإكمال المتأهلين للدور التالي.

أما من المركز 25 لـ36 فسيودعون البطولة ولن ينتقلوا للدوري الأوروبي كما هو الحال سابقا.