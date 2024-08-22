ديبالا يغادر روما ويتجه إلى القادسية

غادر الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما تدريبات فريقه للمرة الأخيرة، ويبدو أنه في طريقه إلى القادسية السعودي.

ونشرت جريدة الإيطالية مقطع لخروج ديبالا من تدريب روما مساء الخميس وسط حشد جماهيري.

وذكرت أن اللاعب في طريقه لحسم صفقة انتقاله إلى القادسية الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز.

Paulo #Dybala esce da Trigoria per l’ultima volta e fa le foto con tutti i tifosi presenti che lo invitano a ripensarci 💔 #AsRoma pic.twitter.com/VIb96eqfmZ — laroma24.it (@LAROMA24) August 22, 2024

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد أوضحت أن اللاعب اتفق بالفعل مع النادي السعودي للانتقال إليه.

ويتقاضى ديبالا نحو 75 مليون يورو كراتب يوزع على مدار 3 مواسم.

ويرتبط باولو ديبالا البالغ من العمر 30 عامًا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نادي القادسية توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي روما الإيطالي، لشراء عقد ديبالا.

وذكرت التقارير أن القادسية توصل إلى اتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية بعقد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النجم الأرجنتيني سيصل خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الخبر لإكمال الانتقال إلى النادي السعودي.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

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