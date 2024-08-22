اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين

أعلن نادي وادي دجلة ضم علي أبو العينين لاعب الاسكواش والمصنف الـ 14 عالميا لصفوف فريق الاسكواش.

أبو العينين البالغ 24 عاما يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الدولية من خلال مشاركته في 113 مباراة، فاز في 73 منها.

كما وصل إلى 11 نهائيا خلال مسيرته فواز بـ 6 ألقاب.

ويمتلك نادي وادي دجلة أكبر أكاديمية للاسكواش في العالم تضم أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 82 ملعبا للعبة داخل 9 فروع مختلفة للنادي، مما يعتبر أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم داخل فروع نادي واحد.

ويستعد وادي دجلة للمشاركة في بطولة مصر المفتوحة للاسكواش وهي أكبر بطولة في الموسم بافتتاح الموسم الجديد والذي سيقام على ملعب نادي أو ويست.

وحصد نادي وادي دجلة بطولة الدوري العام 6 مواسم متتالية.

ويضم فريق وادي دجلة في صفوف علي فرج المصنف الأول على العالم في الوقت الحالي، بالإضافة لـ مازن هشام وهانيا الحمامي وروان العربي.