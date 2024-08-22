ظهور عبد المنعم الأول؟ ليكيب: مباراة نيس وتولوز مهددة بالتأجيل

قد يتأجل الظهور الأول لمحمد عبد المنعم مع فريقه الجديد نيس، في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية تأجيل لقاء نيس وتولوز المقرر إقامته الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن نيس ضم مدافع الأهلي خلال ساعات.

وأفادت جريدة ليكيب أن مباراة نيس وتولوز الأحد المقبل مهددة بالتأجيل بسبب سوء حالة ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس.

وأضاف التقرير أن رابطة الدوري الفرنسي ستصدر قرارها حول المباراة خلال ساعات.

الملعب لم يعد كما كان حيث اختفى العشب في بعض الأماكن، بل وظهر الطين بسبب مشاكل في نظام الصرف، حسب التقرير.

ودافعت شركة Nice Eco Stadium (NES)، المشغلة للملعب والمسؤولة عن صيانة الملعب، عن نفسها ضد الحالة المزرية للملعب يوم الثلاثاء، مشيرة في بيان صحفي إلى "هجوم من الفطريات التي تتلف وتجف وتحول الملاعب إلى اللون الأصفر".

وأضاف البيان "لقد شكلت الظروف المناخية التي واجهتها المنطقة هذا الصيف، مع درجات حرارة شديدة ورطوبة عالية لعدة أسابيع دون انقطاع، ظروفًا مواتية لانتشار هذا الهجوم".

في انتظار عبد المنعم؟

ويفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن إتمام نيس لاتفاقه مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم بشكل نهائي.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "سنعلن خلال ساعات بالاتفاق والتنسيق مع نادي نيس الفرنسي عن صفقة بيع محمد عبد المنعم".

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ويستعد نيس لمواجهة تولوز يوم الأحد المقبل في ثاني جولات الدوري الفرنسي.

واستهل الفريق مشواره في المسابقة بالخسارة من أوكسير بنتيجة 2-1.

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