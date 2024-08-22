عودة منافسات ريد بُل Winds Of Sinai من جديد في دهب

تعود منافسات ريد بُل في سيناء من جديد Red Bull Winds Of Sinai للعبة التزلج الشراعي.

وستقام منافسات راكبي الكايت والتي تنظمها ريد بُل في مدينة دهب بمنطقة "بلو لاجون" بين يومي 27 وحتى 29 سبتمبر المقبل.

ويمكنك التسجيل للمشاركة بين 15 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل عن طريق إرسال فيديو مدته دقيقة.

وسيتم اختيار أفضل 18 لاعبا يوم 25 سبتمبر للمنافسة في البلو لاجون أيام 27 و28 و29 سبتمبر المقبل.

ولمعرفة كافة التفاصيل وشروط المنافسة والقوانين، طالع التفاصيل من هنا.