عودة منافسات ريد بُل Winds Of Sinai من جديد في دهب
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 16:01
كتب : FilGoal
تعود منافسات ريد بُل في سيناء من جديد Red Bull Winds Of Sinai للعبة التزلج الشراعي.
وستقام منافسات راكبي الكايت والتي تنظمها ريد بُل في مدينة دهب بمنطقة "بلو لاجون" بين يومي 27 وحتى 29 سبتمبر المقبل.
ويمكنك التسجيل للمشاركة بين 15 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل عن طريق إرسال فيديو مدته دقيقة.
وسيتم اختيار أفضل 18 لاعبا يوم 25 سبتمبر للمنافسة في البلو لاجون أيام 27 و28 و29 سبتمبر المقبل.
ولمعرفة كافة التفاصيل وشروط المنافسة والقوانين، طالع التفاصيل من هنا.
نرشح لكم
اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس سباحة أسترالية: كنا نعيش في قذارة خلال أولمبياد باريس.. ولا يوجد "مناديل" في دورات المياة هل تغيب الملاكمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟ موعد حاسم لحل الأزمة أعضاء اتحاد تنس الطاولة: لم نوقع عقوبة على عمر عصر كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع البولندي ماتيوس يوزويك