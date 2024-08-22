عودة منافسات ريد بُل Winds Of Sinai من جديد في دهب

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

Red Bull Winds Of Sinai

تعود منافسات ريد بُل في سيناء من جديد Red Bull Winds Of Sinai للعبة التزلج الشراعي.

وستقام منافسات راكبي الكايت والتي تنظمها ريد بُل في مدينة دهب بمنطقة "بلو لاجون" بين يومي 27 وحتى 29 سبتمبر المقبل.

ويمكنك التسجيل للمشاركة بين 15 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل عن طريق إرسال فيديو مدته دقيقة.

أخبار متعلقة:
"ريد بُل لوجين" أكبر حدث ألعاب إلكترونية في مصر.. وطريقة الاشتراك تتويج "الرزيعة" و"الصاعقة" بلقب ريد بُل فور تو سكور والتأهل لنهائيات ألمانيا بعد طول انتظار.. عودة بطولة "ريد بُل كار بارك دريفت" في مصر كرة سلة - تتويج سيدات مصر بلقب ريد بُل هاف كورت 3x3 العالمية

وسيتم اختيار أفضل 18 لاعبا يوم 25 سبتمبر للمنافسة في البلو لاجون أيام 27 و28 و29 سبتمبر المقبل.

ولمعرفة كافة التفاصيل وشروط المنافسة والقوانين، طالع التفاصيل من هنا.

Red Bull Winds Of Sinai ريد بُل
نرشح لكم
اسكواش - وادي دجلة يضم علي أبو العينين قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس سباحة أسترالية: كنا نعيش في قذارة خلال أولمبياد باريس.. ولا يوجد "مناديل" في دورات المياة هل تغيب الملاكمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028؟ موعد حاسم لحل الأزمة أعضاء اتحاد تنس الطاولة: لم نوقع عقوبة على عمر عصر كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع البولندي ماتيوس يوزويك
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: عرض بيراميدز لضم مجدي ليس بالدولار.. وهذا ما جرى في مكالمتي مع الخطيب 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر للإعلان عن بث للدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا و كندا وإفريقيا 5 ساعة | الدوري المصري
محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه 6 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده" 7 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سانت جالين سلبيا في دوري المؤتمر الأوروبي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف الأهلي - بن رمضان يشارك في تعادل فرينتسفاروتشي مع بوراك بانيا في الدوري الأوروبي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
المشرف على المقاولون لـ في الجول: قدمنا اقتراحاتنا لموسم استثنائي ونطالب بإلغاء الهبوط 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول