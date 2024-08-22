إمام محمدين مديرا لقطاع كرة القدم في الاتحاد السكندري

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 15:33

كتب : هاني العوضي

إمام محمدين

قرر نادي الاتحاد السكندري تعيين إمام محمدين في منصب مدير قطاع كرة القدم.

وجاء قرار مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي بتعيين محمدين في المنصب الجديد بجانب عمله كرئيس لقطاع الناشئين.

وأوضح مصيلحي قائلا: "اتخذنا هذا القرار المهم لما يملكه إمام محمدين من خبرات كبيرة على مدار السنوات السابقة".

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وأضاف "بالإضافة لخبراته الإدارية الكبيرة أيضا والتي تمكنه من إنجاز مهام منصبة الجديد على أكمل وجه".

ويأتي ذلك بعد أيام من تعيين نيكوديموس بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وعاد إمام محمدين لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري مجددا في شهر مايو الماضي.

وحقق محمدين نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع، كما أنه يملك سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام وأنه أصبح أحد العلامات المميزة والبارزة فى اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة.

وعُرف إمام محمدين بتولى قطاع ناشئين إنبي لسنوات طويلة ثم تولى مهمة قطاع ناشئين الاتحاد في 2021 ولمدة عامين وعاد لإنبي في يونيو 2023.

ثم تولى قطاع ناشئين مودرن فيوتشر في أبريل الماضي، والآن يتواجد في الاتحاد السكندري بعد عام على رحيله.

إمام محمدين الاتحاد السكندري
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