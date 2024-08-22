تقرير: رين الفرنسي يفاوض اتحاد جدة من أجل جوتا

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

جوتا

يتفاوض نادي ستاد رين الفرنسي مع اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" ، حسب تقارير فرنسية.

وكانت جريدة الجزيرة السعودية قد ذكرت أن إدارة اتحاد جدة أبلغت لاعبه جوتا بعدم الرغبة في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت جريدة ويست فرانس أن نادي رين مهتم بضم جوتا وبدأ المفاوضات مع إدارة النمور.

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ولفت التقرير إلى أن تعاقد رين مع جوتا لن يكون سهلا، بسبب المطالب المادية المتوقعة للصفقة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي السعودي الموسم الماضي قادماً من نادي سيلتك في صفقة بقيمة 29 مليون يورو.

وسجل الجناح البرتغالي 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 25 مباراة مع اتحاد جدة.

وأوضح تقرير الرياضية أن إدارة النمور قدمت له عرضا من أجل الانتقال لأحد الأندية السعودية، لكن جوتا رفض الفكرة مطالبا بتوقيع مخالصة واستلامه جميع مستحقاته المالية، حيث رغبته هي العودة من جديد إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تحاول الوصول إلى حل خاصة وأنه أصبح خارج حسابات مدرب الفريق لوران بلان، الذي قام باستبعاده عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمواجهة الودية الأخيرة أمام القادسية.

وتدرب جوتا على انفراد رغم عدم تعرضه لأي إصابة، بعكس زميله المدافع لويس فليبي الذي كان يواصل برنامجه العلاجي وغيابه عن لقاء القادسية الماضي بداعي الإصابة.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الخلود التي ستقام السبت المقبل في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي.

فيما بدأ فريق رين مشواره في الدوري الفرنسي بفوزه على أولمبيك ليون 3-0.

وسيواجه فريق ستراسبورج يوم الأحد المقبل.

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