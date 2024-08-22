بروكسي يعلن انتقال محمد صبري لـ مودرن سبورت

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 15:26

كتب : رضا السنباطي

محمد صبري - بروكسي

أعلن نادي بروكسي موافقته على انتقال لاعبه محمد صبري لصفوف مودرن سبورت.

وحُسم إتمام تعاقد اللاعب بعد جلسة جمعت مسؤولي الناديين.

وتمنى مجلس نادي بروكسي التوفيق والنجاح لصبري في خطواته القادمة مع ناديه الجديد.

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ولم يعلن مودرن سبورت بشكل رسمي عن إتمام التعاقد حتى الآن، ولم يتم الكشف عن قيمة ومدة الصفقة.

ويشغل صبري مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 24 عاما.

وسبق أن كشف FilGoal.com من قبل إتمام مودرن سبورت حتى الآن اتفاقه لضم كل من محمد دسوقي من الإسماعيلي وكريم عماد حارس مرمى نادي حرس الحدود ومحمد مسعد لاعب منتخب السويس.

ويستمر موسم مودرن سبورت حتى الآن إذ وصل لربع نهائي كأس مصر وسيواجه زد يوم السبت المقبل.

محمد صبري بروكسي مودرن سبورت
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