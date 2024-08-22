تير شتيجن يعلق على اعتزال نوير دوليا

علق مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ومنتخب ألمانيا على اعتزال مانويل نوير دوليا.

وأعلن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ يوم الأربعاء التوقف عن تمثيل المنتخب الألماني والاعتزال دوليا.

ربما يكون تير شتيجن أسعد حارس في العالم بعد اعتزال نوير الذي منعه من الحصول على فرصة حماية عرين المانشافت لسنوات.

ونشر تير شتيجن صورة نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "أهنئك نوير على مسيرتك مع المنتخب الألماني".

وأضاف البالغ من العمر 32 عاما "ستظل دائما بطلا للعالم وأسطورة في كرة القدم الألمانية".

ولم يتواجد تير شتيح ضمن المنتخب الألماني الذي توج بكأس العالم 2014 ولكنه تواجد في كل البطولات الكبرى بعدها كبديل لنوير، باستثناء غيابه عن بطولة يورو 2020 للإصابة.

ولعب تير شتيجن 40 مباراة دولية

ومن المنتظر أن يلعب حارس برشلونة بشكل أساسي مع منتخب ألمانيا في مباراتي دوري أمم أوروبا ضد المجر وهولندا سبتمبر المقبل.

وشهدت الأيام الأخيرة اعتزال أكثر من نجم على الصعيد الدولي، والاسم الأخير كان إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا.

يوم الثلاثاء ذكرت جريدة بيلد أن نوير يرفض الاعتزال دوليا، فهو يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026.

لكن نوير نشر يوم الأربعاء مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أعلن فيه اعتزاله اللعب دوليا.

وارتدى البالغ من العمر 38 عاما قميص المنتخب الألماني على مدار 15 عاما لعب خلالها 124 مباراة دولية.

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وأصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

وذلك حين شارك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

باشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

وكان الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا يخشى خسارة نجم جديد يعلن اعتزاله الدولي، بعد إلكاي جوندوجان.

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