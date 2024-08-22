كوبي: جيمس رودريجيز إلى رايو فايكانو

يقترب الكولومبي جيمس رودريجيز من الانضمام إلى رايو فايكانو، حسب إذاعة كوبي.

وأوضح التقرير أن النجم الكولومبي يتواجد في إسبانيا حاليا لحسم أمر عودته للدوري الإسباني.

وأفاد التقرير أن هناك رتوش أخيرة قبل إعلان الصفقة.

ولعب جيمس في الدوري الإسباني من قبل ضمن صفوف ريال مدريد بين عامي 2017-2020.

الشهر الماضي، أعلن رودريجيز فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب يرغب في العودة للعب في أوروبا من جديد.

ولفتت التقارير إلى أن بورتو وريال بيتيس وفياريال وأتليتكو مدريد حاولوا ضم النجم الكولومبي.

وانضم رودريجيز إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر.

قبل الانتقال إلى ساو باولو البرازيلي خاض الكولومبي تجربته الأخيرة بقميص أولمبياكوس اليوناني وفسخ عقده في شهر أبريل قبل الماضي.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هداف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.