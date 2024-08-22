لاعب ليفربول ينضم إلى سالزبورج

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس انتقال لاعبه الشاب بوبي كلارك إلى سالزبورج النمساوي.

وأفاد ليفربول في بيان: "انضم بوبي كلارك إلى سالزبوج في صفقة انتقال دائمة".

ويغادر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أنفيلد بعد 3 سنوات في ليفربول.

كلارك سيلتقي مرة أخرى مع بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب السابق الذي يتولى تدريب سالزبورج حاليا.

لم يذكر ليفربول قيمة الصفقة، لكن جريدة ذا تايمز أوضحت أن الصفقة تمت مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نسبة بيع 17.5%، ومباراة ودية تجمع الفريقين.

سيرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.

وانضم كلارك لليفربول من نيوكاسل يونايتد في أغسطس 2021 وظهر لأول مرة مع الريدز بعد عام، حيث شارك كبديل في الفوز 9-0 أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

وظهر كلارك في 14 مباراة مع ليفربول، بينها الفوز في نهائي كأس الرابطة على تشيلسي في ويمبلي فبراير الماضي.

وسجل لاعب الوسط في مباراة الدوري الأوروبي ضد سبارتا براج في أنفيلد الموسم الماضي.

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