الهلال يتوصل لاتفاق مع سيتي حول ضم كانسيلو

أوضحت جريدة أ بولا البرتغالية أن الهلال توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع وصول كانسيلو إلى السعودية يوم السبت لإتمام انتقاله للهلال.

وسيوقع المدافع البرتغالي على عقد يربطه بالهلال لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى نحو 70 مليون يورو خلال هذه الفترة، حسب التقرير.

كانسيلو هو أحد الأهداف الثلاثة التي حددها النادي السعودي لسد الفراغ المحتمل لرحيل سعود عبد الحميد إلى روما، وفقا لتقارير عديدة.

بعد نصف موسم على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ وموسم على سبيل الإعارة إلى برشلونة، سيغادر كانسيلو الآن سيتي بشكل دائم، النادي الذي انضم إليه في صيف 2019.

ووفقًا لصحيفة أبولا، أراد الظهير البقاء في برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يكن لديه القدرة المالية على قبول طلبات مانشستر سيتي المادية.

ووافق البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الانتقال لصفوف الهلال السعودي بحسب تقارير برتغالية.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورج جيسوس مدرب الفريق السعودي.

يذكر أن صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن الهلال يضع جواو كانسيلو وزميله كايل ووكر وفريمبونج لاعب ليفركوزن على رأس اهتماماته في رحيل رحيل سعود عبد الحميد.

يرغب مانشستر سيتي في بيع لاعبه جواو كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لموقع مانشستر إيفينينج نيوز.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.