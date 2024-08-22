تقرير: ليفربول يتمم إتفاقه مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي

أوضحت إذاعة تريبونا ديبورتيفا الإسبانية أن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع فالنسيا من أجل ضم حارسه جيورجي مامارداشفيلي.

وأفاد التقرير بأن ليفربول وافق على دفع 35 مليون يورو مقابل ضم الحارس الجورجي.

حسب الاتفاق سيبقى اللاعب في فالنسيا هذا الموسم على سبيل الإعارة، على أن ينضم للريدز في صيف 2025، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إعارة مامارداشفيلي إلى فالنسيا قد تمدد لموسم آخر، حسب قرار ليفربول في صيف 2025.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس.

وكانت منصة ريليفو قد ذكرت صباح الثلاثاء أن ليفربول رفع عرضه من أجل ضم حارس فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن تشهد المفاوضات تطورات مثيرة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة فالنسيا لم تقف في وجه ليفربول، لكنها تحاول الحصول على أقصى استفادة ممكنة من الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن نادي بورنموث يحاول خطف الحارس الجورجي قبل ليفربول.

وكان النادي الإسباني قد أبلغ ممثلي الحارس الجورجي بأن ليفربول عليه أن يدفع 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، حسب تقرير إذاعة تريبونا ديبورتيفا.

وأضاف التقرير أن عدم وصول عرض ليفربول لهذا المبلغ سيعني بقاء الحارس في فالنسيا. وأشارت تقارير عديدة إلى أن اللاعب يوافق بالفعل على الانتقال لليفربول ويعمل على إقناع ناديه بالموافقة على عرض الريدز.

وأوضح تقرير ريليفو قبل أيام أن ليفربول عرض 35 مليون يورو من أجل ضم الحارس الجورجي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يأمل في موافقة النادي الإسباني على العرض، في ظل رغبته في الرحيل.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول جس نبض إدارة فالنسيا قبل أن يتقدم بالعرض. في الوقت نفسه، أوضحت جريدة ماركا أن اللاعب أصبح قريبا من الانضمام إلى ليفربول.

وحدد فالنسيا سعر الحارس الجورجي بـ40 مليون يورو، حسب التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول قد يشتري الحارس، ثم يعيره لفريق آخر.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

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