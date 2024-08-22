Gaming - نيمار يفوز على مساعد الدوسري في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

فاز البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي على السعودي مساعد الدوسري لاعب الرياضات الإلكترونية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

واستضافت المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وانتصر نيمار على الدوسري قائد فريق فالكونز في أحد ألعاب التصويب بنتيجة 9-3 في لقاء ودي.

وقال نيمار خلال الفعاليات: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرصة خاصة تستطيع المملكة من خلالها إظهار إمكانيتها الكبيرة للعالم".

وأضاف "تعلمت الكثير منذ قدومي لهذه الدولة الرائعة التي تتمتع بشعب محب ومضياف. مقر إقامة الحدث استثنائي، ولا يمكن تصديق ما تم تحقيقه في وقت قصير لبناء هذا المكان الفريد من نوعه. والأجواء حماسية بالفعل والتقيت بأصدقاء جدد".

وتوج فريق فالكونز بكأس العالم للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحصل فالكونز على المركز الأول برصيد 4160 نقطة عقب مشاركته في 6 بطولات للألعاب المختلفة.

وجاء فريق لكويد في المركز الثاني برصيد 1760 نقطة، بينما حل تي 1 في المركز الثالث برصيد 1600 نقطة.

وضمن فالكونز الحصول على 7 ملايين دولار كجائزة للتتويج بالبطولة.

ومن المنتظر أن تقام مراسم التتويج بنهاية كأس العالم يوم 25 أغسطس الجاري.