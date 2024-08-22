الرياضية: خلاف حول الراتب يؤخر صفقة ماني إلى اتحاد جدة.. واللاعب غاضب

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة ابلغ النصر بإمكانية تحمّله لمبلغ 5 ملايين يورو فقط من الراتب السنوي للسنغالي ساديو ماني البالغ 40 مليون يورو، من أجل إتمام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح التقرير أنه في حالة موافقة النصر ستتحمل ميزانية النادي الـ35 مليون يورو المتبقية من الراتب.

فيما يحاول النصر الوصول إلى صيغة اتفاق مع اتحاد جدة بحيث يتحمل الأخير نصف الرواتب وليس 5 ملايين يورو فقط.

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وأفاد التقرير بأن ساديو ماني غاضب من عرضه على اتحاد جدة دون علمه بالأمر.

النجم السنغالي لا يريد الخروج من نادي النصر ويرغب في البقاء، حسب التقرير.

وتعاقد النصر مع ماني في أغسطس الماضي لمدة 4 أعوام، حتى 2027، قضى منها موسمًا واحدًا.

ماني من اللاعبين الأجانب التابعين لبرنامج الاستقطاب، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ولفت التقرير إلى أن برنامج الاستقطاب لن يواصل تحمّل رواتب ماني في حال إعارته إلى النمور.

وأضاف التقرير أنه في حال رحيل ماني لن يتم تعويض نادي النصر بلاعب عالمي في مركز الجناح أو دعمه بمبلغ مالي لإتمام تعاقد جديد لتعويض السنغالي.

ويرغب اتحاد جدة في الحصول على خدمات ماني وعبد الإله العمري لاعبا النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكرت التقارير أن ساديو ماني يتقاضى مع النصر 40 مليون يورو راتبا سنويًّا، إضافةً إلى 10 ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

وتعاقد النصر مع ماني خلال الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم المنقضي 46 مباراة، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 11 آخرين.

ساديو ماني النصر اتحاد جدة
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