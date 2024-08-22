محمد الحنفي يكشف كيف عاد لإدارة المباريات تحكيميا في الدوري المصري

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - محمد الحنفي

كشف الحكم محمد الحنفي كيف عاد لإدارة المباريات في الدوري المصري من جديد بعد إيقافه في بداية الموسم الجاري.

وغاب الحنفي عن إدارة المباريات بسبب عدم اجتيازه اختبارات اللياقة البدنية، وظهر لأول مرة هذا الموسم في شهر يونيو الماضي بإدارة مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز والتي أثارت الجدل بعودته.

وقال محمد الحنفي عبر أون تايم سبورتس 2: "خضت معسكرا تنشيطيا في السويس، وخضعت لاختبار متعارف به في اللائحة ونجحت فيه".

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وأضاف "فيتور بيريرا أعلن جاهزيتي لإدارة المباريات، وعدت بالفعل".

وأتم "أنا كحكم جهزت نفسي بعد غياب لفترة طويلة، وسأتواجد في الموسم المقبل".

وكان بيريرا استبعد الحنفي ضمن 5 حكام أخرين عن إدارة مباريات الدوري المصري في نوفمبر الماضي.

وسبق أن صرّح وائل الصباغ عضو لجنة الحكام والمستشار القانوني للجنة الحكام عبر قناة etc : "مشاركة محمد الحنفي في المباريات غير قانوني. أي ناد في حال تقدمه بشكوى لـ فيفا على غرار مباراة المقاولون وبيراميدز، سيتم إعادة المباراة فورا وجميع أعضاء لجنة الحكام يعلمون ذلك".

وأضاف "اللائحة تمنع إسناد أي مباراة للحكم محمد الحنفي، والاختبار الفردي الذي قام به بيريرا غير معترف به دوليا".

وجاء رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "الاختبار الذي تم لمحمد الحنفي اختبار ترفيهي لا يعطي الحكم حق إدارة المباريات. سأنتظر رد اتحاد الكرة ثم سأرفع مذكرة إلى فيفا "مش هسيب حقي" ".

وشدد "احنا معندناش اتحاد كرة، ومفيش مساواة وعدل. أملك تاريخ كبير مع كرة القدم المصرية، ولم أرى في حياتي مثل الاتحاد الحالي الذي لا يرد على الاتصالات من الأساس".

وأدار الحنفي 3 مباريات في الدوري المصري الموسم الجاري أشخر خلالها 6 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

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