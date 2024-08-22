الصفقات مستمرة.. الوداد يضم البرازيلي بيدرينيو

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

بيدرينيو - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي عن تدعيم صفوفه بضم البرازيلي بيدرينيو قادما من كورينثيانز البرازيلي.

ولم يعلن النادي بعد عن تفاصيل الصفقة للاعب الشاب البالغ 20 عاما.

ولم يخض بيدرينيو سوى مباراة وحيدة مع الفريق الأول لكورينثيانز.

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وشارك صانع الألعاب الموسم الجاري مع فريق الشباب في 20 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ويواصل الوداد دعم صفوفه رغم غيابه عن المشاركات القارية الموسم المقبل.

فضم الوداد كل من حمزة الساخي ومحمد مفيد وعبد العالي المحمدي ومحمد رياحي ونبيل مرموق وزكريا ناسك والموريتاني بودا محسن.

كما ضم النيجيري أدي أوجينس من كاراكاس الفنزويلي واستعار الجنوب إفريقيا كاسيوس مايلولا من تورنتو الكندي بالإضافة لبيدرينيو.

يذكر أن النادي المغربي استعان بخدمات المدرب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أرسين زولا ويحيى جبران وأيوب العملود وحمدو الهوني ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد.

بيدرينيو الوداد كورينثيانز
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