وكيل أحمد توبة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

أوضح كريم رفقي وكيل أحمد توبة لاعب باشاك شهير التركي حقيقة تقدم الأهلي بعرض لضم المدافع الجزائري.

وارتبط اسم الأهلي في الساعات الأخيرة بضم المدافع الدولي الجزائري.

وقال كريم رفقي وكيل أحمد توبة عبر أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد مفاوضات رسمية من الأهلي لضم اللاعب".

وشدد "لم يحدث أي اتصال من الأهلي لضمه".

وأتم "لا يوجد عرض أو مفاوضات، وإذا جاء عرض من الأهلي فمن الضروري أن نستمع له فهو فريق كبير".

المدافع الدولي الجزائري وُلد في فرنسا وبدأ مسيرته مع زولته البلجيكي ثم كلوب بروج.

وفي 2020 انتقل لصفوف فالفيك الهولندي وبعد موسمين انضم لباشاك شهير التركي.

وقضى الموسم الماضي معارا لصفوف ليتشي الإيطالي.

صاحب الـ 26 عاما شارك لأول مرة دوليا بقميص منتخب الجزائر في الفوز على موريتانيا وديا بنتيجة 4-1.

وكاد أن يدخل تاريخ الجزائر بتسجيله هدف التعادل لفريقه ضد الكاميرون في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 ولكن لسوء حظه فإن كارل توكو إكامبي سجل هدف تأهل الكاميرون بعد ذلك بعدها بدقائق قليلة.

كما تواجد في قائمة ثعالب الصحراء في كأس أمم إفريقيا 2023 الأخيرة.

وسبق أن تدرج في فئات الشباب لمنتخب بلجيكا حتى تحت 21 عاما قبل أن يمثل بلاده الأم.