مواعيد مباريات اليوم 22 أغسطس والقنوات الناقلة.. كأس مصر وافتتاح الدوري السعودي وثنائي محترف

تتواصل مباريات كأس مصر، ويبدأ موسم جديد من الدوري السعودي، وظهور محتمل لـ أحمد عبد القادر ومحمود حسن "تريزيجيه".

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كأس مصر

في ثاني مباريات ربع النهائي يحل المصري ضيفا على فاركو في مباراة تقام في استاد برج العرب بالتاسعة مساءً.

الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في نصف النهائي مع بيراميدز الذي انتصر بنتيجة 4-0 على الجونة.

الدوري السعودي

يُستهل موسم جديد من الدوري السعودي في الساعة السابعة وعشر دقائق بلقاء يجمع التعاون والفيحاء ويذاع عبر قناة SSC سبورتس إكسترا 1.

وفي التاسعة مساءً يبدأ النصر مشواره بلقاء الرائد بمباراة تذاع عبر قناة SSC سبورتس.

دوري نجوم قطر

وربما نكون على موعد مع الظهور الأول لـ أحمد عبد القادر مع نادي قطر.

ويحل نادي قطر ضيفا على الشمال في مباراة تذاع عبر قناة الكاس القطرية 2.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساءً.

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دوري المؤتمر الأوروبي

في العاشرة مساءً يحل سيرفيت السويسري ضيفا على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي نفس التوقيت يحل طرابزون سبور بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" على سانت جالين السويسري في نفس المرحلة.