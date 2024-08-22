بسيوني: لا نستطيع مواجهة الزمالك بإيقاع واحد.. هكذا فاز طلائع الجيش عليه

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش - الزمالك - طلائع الجيش - كأس مصر

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كيف تغلب على الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر.

وتحدث بسيوني عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "المباراة رقم 42 لنا الموسم الجاري بعيدا عن الوديات ورغم ذلك كل اللاعبين يقاتلون لـ120 دقيقة وأشكرهم أمام الجميع هم رجال ونريد الوصول لأبعد مدى في الكأس".

وأضاف "نحن نواجه الزمالك فريق كبير ولا نستطيع مواجهته بإيقاع واحد بل يجب أن يتغير الإيقاع طوال المباراة والمدرب يجب أن يجد الحلول للحفاظ على ترابط فريقه مع الوصول لمرمى المنافس".

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وفاز طلائع الجيش على الزمالك مساء الأربعاء في استاد السلام بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف المباراة الأول بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 18.

وأدرك محمد حمدي زكي التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي ركلات الترجيح سجل طلائع الجيش كل ركلاته بنجاح فيما أهدر زياد كمال للزمالك بعدما تصدى محمد شعبان لتسديدته ليؤمن انتصار فريقه.

وبذلك ضرب طلائع الجيش موعدا مع الإسماعيلي لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

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