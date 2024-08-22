بيراميدز وصل مبكرا.. مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر

انتهت مباريات دور الـ 16 من كأس مصر، وحسم بيراميدز تأهله مبكرا لنصف نهائي المسابقة.

وبعد اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة وتوديع الزمالك ستكون تلك النسخة من كأس مصر الأولى منذ 13 عاما التي لا يتوج في إحدى القطبين بلقب الكأس.

وإليكم جدول ومشوار الفرق في نسخة 2023-24 من كأس مصر بدءا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وستذاع جميع المباريات عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ربع النهائي

الأربعاء 21 أغسطس – بيراميدز 4-0 الجونة

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الخميس 22 أغسطس – فاركو × المصري – برج العرب في التاسعة مساءً.

السبت 24 أغسطس – طلائع الجيش × الإسماعيلي

السبت 24 أغسطس – مودرن سبورت × زد

نصف النهائي

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من فاركو ضد المصري × بيراميدز

الثلاثاء 27 أغسطس – الفائز من طلائع الجيش والإسماعيلي × الفائز من مودرن سبورت وزد

النهائي

الجمعة 30 أغسطس – برج العرب في التاسعة مساءً.