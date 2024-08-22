بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما

ودع الزمالك كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة على يد طلائع الجيش مساء أمس الخميس في استاد السلام.

وهُزم الزمالك على يد طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبعد إقصاء الزمالك واعتذار الأهلي عن عدم خوضه البطولة فسنشهد أمر يحدث في أقدم بطولة في تاريخ الكرة المصرية لأول مرة منذ 13 عاما.

فمنذ موسم 2010-2011 ومع تتويج إنبي بكأس مصر آنذاك لم تشهد البطولة بطلا لها غير الأهلي والزمالك.

ومنذ ذلك الوقت أقيمت البطولة 11 مرة وألغيت في موسم 2011-2012 في أعقاب حادثة بورسعيد.















































وتوج الزمالك باللقب سبع مرات مقابل أربع مرات للأهلي.

البطل الأخير للبطولة من خارج القطبين وهو إنبي كان توج باللقب على حساب الزمالك نفسه آنذاك.

أما آخر مباراة نهائية أقيمت ولم يكن الأهلي أو الزمالك طرفا فيها فهي تلك التي جمعت حرس الحدود مع إنبي في موسم 2008-2009.

وفي ذلك الوقت فاز حرس الحدود باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد التعادل بهدف لمثله.