تعادل قاتل وركلات الترجيح يقودان طلائع الجيش لإقصاء الزمالك من كأس مصر

كان طلائع الجيش قاب قوسين أو أدنى من توديع كأس مصر من دور الـ16 على يد الزمالك لكن تعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء ومن ثم انتصار بركلات الترجيح آمنا استمراره في البطولة.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك مساء الأربعاء في استاد السلام بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف المباراة الأول بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 18.

وأدرك محمد حمدي زكي التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي ركلات الترجيح سجل طلائع الجيش كل ركلاته بنجاح فيما أهدر زياد كمال للزمالك بعدما تصدى محمد شعبان لتسديدته ليؤمن انتصار فريقه.

وبذلك ضرب طلائع الجيش موعدا مع الإسماعيلي لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل.

وللمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 بطل كأس مصر من خارج القطبين الأهلي والزمالك منذ فوز إنبي به آنذاك.

وقاد الزمالك في المباراة أحمد مجدي وأندريه بيكيه المدربين في الجهاز الفني للزمالك في ظل سفر مدرب الفريق جوزيه جوميز لحصوله على إجازة.

وجاء تشكيل الزمالك في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد عاطف- مصطفى الزناري- أحمد مجدي- محمد السيد

خط الوسط: مهاب ياسر- سيف جعفر- محمد أشرف "روقا"

خط الهجوم: سيد عبد الله- ناصر منسي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد صلاح زكي وسامسون أكينيولا وأحمد عبد الرحيم "إيشو"

أما طلائع الجيش فجاء تشكيله كالتالي:

حراسة المرمى :محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب– عمرو طارق– خالد سطوحي– أحمد زولا

خط الوسط: فريد شوقي– عبد الرحمن "شيكا"– إسلام محارب

خط الهجوم: أحمد سمير– عمر السعيد– كريم طارق

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد ومحمد هاني وحميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.















































ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وكاد الزمالك يسجل هدفا في الدقيقة الثالثة إثر خطأ فادح من خالد سطوحي في تمرير الكرة للحارس محمد شعبان وكاد أن يسجل في مرماه لكن الأخير استطاع اللحاق بها قبل أن تعبر خط المرمى.

وسدد ناصر منسي كرة قوية تصدى لها حارس طلائع الجيش بثبات.

وسدد أحمد سمير كرة زاحفة مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

وتسلم ناصر منسي الكرة والتف بها على حدود منطقة الجزاء وسددها بشكل مقوس بطريقة رائعة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

هدأت المباراة كثيرا وانحسر اللعب في وسط الملعب.

وأجرى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش تبديلين في الدقيقة 59 بمشاركة محمد هاني وجودوين شيكا بدلا من أحمد سمير وعمر السعيد.

وفي الدقيقة 67 شارك زياد كمال وإيشو بدلا من مهاب ياسر وسيف جعفر.

وأصيب إسلام محارب وخرج من اللقاء وشارك مصطفى الخواجة بدلا منه.

وشارك حسام عبد المجيد بدلا من أحمد مجدي.

وفي الدقيقة 80 ومن ارتباك في منطقة جزاء طلائع الجيش سدد إيشو كرة يسارية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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وشارك أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي بدلا من كريم طارق وعبد الرحمن أسامة "شيكا.

وبعدها شارك محمد شحاتة وسامسون أكينيولا بدلا من شيكابالا وسيد عبد الله.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع تسلم محمد حمدي زكي الكرة من قبل منتصف الملعب وركض في صراع مع مصطفى الزناري وتفوق عليه وسدد في الشباك ليعلن عن تعادل قاتل لطلائع الجيش واللجوء لشوطين إضافيين.

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وفي الشوط الإضافي الأول كاد سامسون أكينيولا يعيد الزمالك للتقدم بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وبعدها أجرى طلائع الجيش تبديلا سادسا بمشاركة حميد ماو بدلا من محمد هاني.

هدأت المباراة كثيرا حتى مع قدوم الشوط الإضافي الثاني.

وشارك محمد إبراهيم بدلا من محمد السيد في الزمالك قبل دقيقتين على نهاية الشوط الإضافي الثاني.

ولم يحدث جديد لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويتم اللجوء لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل طلائع الجيش كل ركلاته عن طريق أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وأحمد متعب وحميد ماو وجودوين شيكا.

وفي الزمالك أهدر زياد كمال الركلة الرابعة فيما سجل كل من حسام عبد المجيد وروقا ومحمد شحاتة.

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