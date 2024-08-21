سموحة لـ في الجول: تغريم من شارك ضد الإسماعيلي بعد توديع كأس مصر

أعلن عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عبر FilGoal.com تغريم اللاعبين المشاركين ضد الإسماعيلي بعد توديع كأس مصر.

وودع سموحة كأس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

وصرّح الغنيمي نائب رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "تغريم كل لاعبي سموحة الذين شاركوا ضد الإسماعيلي 100 ألف جنيه بعد توديع كأس مصر".

وتأتي تلك الهزيمة بعد أيام من فوز سموحة على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة للدوري المصري.

وأنهى سموحة الموسم الجاري من الدوري المصري برصيد 54 نقطة في المركز السادس.

فيما ودع كأس الرابطة من دور الـ 8 بالخروج على يد سيراميكا كليوباترا.

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ولأول مرة منذ 5 مواسم يتأهل الإسماعيلي لدور الـ 8 في الكأس، إذ ودع من قبل في 3 نسخ من دور الـ 16 أمام بيراميدز والزمالك وخسر في مفاجأة كبرى الموسم الماضي من النجوم في الدور الأول.

وينتظر الدراويش الفائز من مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ 8.

وأصبح الفلسطيني ثاني هدافي النسخة الحالية من كأس مصر برصيد 3 أهداف خلف مروان حمدي مهاجم بيراميدز.