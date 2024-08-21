كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين إلى نصف النهائي برباعية في شباك الجونة

بات بيراميدز أول المتأهلين إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر.

وفاز بيراميدز على الجونة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي كأس مصر.

وسجل فيتسون ماييلي وأحمد سامي وبلاتي توريه ومصطفى فتحي أهداف بيراميدز.

بهذه النتيجة حجز بيراميدز مقعدا في نصف نهائي كأس مصر.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة المصري أمام البنك الأهلي.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بشكل هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ونفذ مصطفى فتحي ركلة ركنية لبيراميدز على يسار مرمى الجونة، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون ماييلي برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثامنة.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد سامي برأسية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 42.

وأهدر ماييلي فرصة تسجيل الهدف الثالث لنادي بيراميدز بعد انفراد تام بمرمى الجونة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وجاء الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بلاتي توريه بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 57.

وأهدر مصطفى فتحي ركلة جزاء توقعها الحارس أحمد مسعود بشكل صحيح ونجح في التصدي لها.

وسجل بيراميدز الهدف الرابع بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق محمد رضا تجاه مصطفى فتحي المنطلق خلف مدافعي الجونة والذي استغل تقدم الحارس عن مرماه وسدد كرة ساقطة إلى داخل الشباك.

وحاول بيراميدز تسجيل الهدف الخامس قبل نهاية المباراة وسدد مروان حمدي كرة قوية تصدى لها أحمد مسعود.