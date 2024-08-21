"محـارب بروح أسـد" .. الرياض السعودي يتعاقد مع كوناتي هدف الأهلي السابق

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد كوناتي - الرياض السعودي

أتم نادي الرياض السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي البوركيني محمد كوناتي الذي كان هدفا لتدعيم هجوم الأهلي.

محمد كوناتي

النادي : أخمات جروزني

الرياض

وانضم كوناتي إلى الرياض السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي.

وأعلن الرياض تعاقده بشكل رسمي مع كوناتي عبر مقطع فيديو جاء عنوانه: "محـارب بروح أسـد. كوناتي يقود خط هجـوم فخر العاصمـة".

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كوناتي كان ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانتقال للنادي الأهلي خلال هذا الصيف.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الأهلي تفاوض مع المهاجم الدولي البوركيني محمد كوناتي، بعدما نال إعجاب مارسيل كولر وتأييد لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي، لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وخاض كوناتي في الموسم المنصرم 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.

من هو محمد كوناتي ؟

المهاجم البوركينابي وُلد في كوت ديفوار وبدأ مسيرته في بلاد الأفيال.

وخاض تجربة احترافية قصيرة في رومانيا ومنها انتقل لأورال الروسي ثم بابيتي اللاتفي وكيرات الكازاخستاني ويريفين الأرميني.

وعاد في 2019 للدوري الروسي عن طريق تامبوف ثم خيميكي وفي 2021 انضم لأخمات.

كوناتي انضم لصفوف أخمات في 2021 وخلال تلك الفترة سجل 34 هدفا وصنع 3 في 90 مباراة.

وخلال مسيرته خاض 181 مباراة سجل 53 هدفا وصنع 12، وتحصل على 17 بطاقة صفراء و1 حمراء.

وبقميص منتخب بوركينا فاسو خاض 24 مباراة سجل 5 أهداف وتواجد في أمم إفريقيا 2023 وسجل هدفا في التعادل مع الجزائر بدور المجموعات.

محمد كوناتي الأهلي الدوري السعودي
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