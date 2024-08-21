gaming - مصر تفوز على المغرب في نهائي موبايل ليجند في بطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

موبايل ليجند

حققت مصر لقب بطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية في لعبة موبايل ليجند Mobile Legends Bang Bang بالفوز على المغرب.

وأقيمت النسخة الأولى البطولة الإفريقية للرياضات الإلكترونية في الدار البيضاء عاصمة المغرب بين 17 و21 أغسطس.

وشهدت المنافسات مشاركة 180 رياضيا من 17 دولة في 3 ألعاب هي كاونتر سترايك وموبايل ليجند ودوتا 2.

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وشاركت 8 دول في منافسات لعبة موبايل ليجند تم تقسيمهم لمجموعتين.

وتأهل المغرب ومدغشقر عن المجموعة الأولى، ومن الثانية تأهل منتخبا مصر وتونس.

وتفوقت مصر على مدغشقر في نصف النهائي ثم فازت على المغرب في النهائي بنتيجة 2-0.

وحصد لاعبو مصر جائزة مالية قدرها 12.5 ألف دولار أمريكي قيمة المركز الأول.

ومثّل مصر كل من: ألفو وبازو وجوكي وكوبا ومارو.

موبايل ليجند بطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية
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