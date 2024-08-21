الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم كالولو من ميلان معارا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

بيير كالولو - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الفرنسي بيير كالولو قادما من صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم.

وأوضح يوفنتوس أن الإعارة كلفت خزائنه 3 مليون و300 ألف يورو.

كما أوضح البيانكونيري أنه له أحقية شراء كالولو مقابل 14 مليون يورو تُدفع على 3 سنوات بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.

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اللاعب صاحب الـ24 عاما كان انتقل إلى ميلان من رديف ليون في عام 2020.

وخاض كالولو مع ميلان 112 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

وأصبح كالولو سابع صفقات يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من دوجلاس لويز وخيفرين تورام وخوان كابال وميشيل دي جريجوريو وجوناس ورهي ونيكولو سافونا.

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