الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم كالولو من ميلان معارا

أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الفرنسي بيير كالولو قادما من صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم.

وأوضح يوفنتوس أن الإعارة كلفت خزائنه 3 مليون و300 ألف يورو.

كما أوضح البيانكونيري أنه له أحقية شراء كالولو مقابل 14 مليون يورو تُدفع على 3 سنوات بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.

اللاعب صاحب الـ24 عاما كان انتقل إلى ميلان من رديف ليون في عام 2020.

وخاض كالولو مع ميلان 112 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

وأصبح كالولو سابع صفقات يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من دوجلاس لويز وخيفرين تورام وخوان كابال وميشيل دي جريجوريو وجوناس ورهي ونيكولو سافونا.