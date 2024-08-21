الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم كالولو من ميلان معارا
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 21:29
كتب : FilGoal
أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الفرنسي بيير كالولو قادما من صفوف ميلان على سبيل الإعارة لموسم.
بيير كالولو
النادي : ميلان
وأوضح يوفنتوس أن الإعارة كلفت خزائنه 3 مليون و300 ألف يورو.
كما أوضح البيانكونيري أنه له أحقية شراء كالولو مقابل 14 مليون يورو تُدفع على 3 سنوات بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.
اللاعب صاحب الـ24 عاما كان انتقل إلى ميلان من رديف ليون في عام 2020.
وخاض كالولو مع ميلان 112 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.
وأصبح كالولو سابع صفقات يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من دوجلاس لويز وخيفرين تورام وخوان كابال وميشيل دي جريجوريو وجوناس ورهي ونيكولو سافونا.
نرشح لكم
سكاي: أرتيتا سيجدد تعاقده مع أرسنال رومانو: كومو على أعتاب ضم موهبة ريال مدريد مؤتمر ماريسكا الناري عن – عدم الاهتمام بكل لاعبي تشيلسي.. والقسوة وجواو فيليكس سكاي: مدافع ليفركوزن يدخل اهتمامات النصر فاكوندو بيليستيري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى باناثينايكوس سامارديتش إلى أتالانتا رسالة مؤثرة من نوير بعد اعتزاله اللعب دوليا أستون فيلا يجدد تعاقد إيميليانو مارتينيز