كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 20:16
كتب : FilGoal
أعلن كرونوسلاف يورشيتيش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في ربع نهائي كاس مصر.
ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل بيراميدز:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي
الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي
الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل.
فيما أعلن علاء عبد العال تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: أليو جاتا - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي
خط الوسط: أحمد شوشة- رضا صلاح - عبد الجواد تعلب
خط الهجوم: سيف شيكا - أرناود راندريانانتينانيا – أيمن موكا.
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