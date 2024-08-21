كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي

أعلن كرونوسلاف يورشيتيش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في ربع نهائي كاس مصر.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل.

فيما أعلن علاء عبد العال تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أليو جاتا - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: أحمد شوشة- رضا صلاح - عبد الجواد تعلب

خط الهجوم: سيف شيكا - أرناود راندريانانتينانيا – أيمن موكا.