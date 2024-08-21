كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

أعلن كرونوسلاف يورشيتيش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في ربع نهائي كاس مصر.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل.

فيما أعلن علاء عبد العال تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أليو جاتا - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: أحمد شوشة- رضا صلاح - عبد الجواد تعلب

خط الهجوم: سيف شيكا - أرناود راندريانانتينانيا – أيمن موكا.

بيراميدز
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