تشكيل الزمالك – شيكابالا وناصر منسي أساسيان ضد طلائع الجيش

أعلن أحمد مجدي المدرب العام للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس مصر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد عاطف- مصطفى الزناري- أحمد مجدي- محمد السيد

خط الوسط: مهاب ياسر- سيف جعفر- محمد أشرف "روقا"

خط الهجوم: سيد عبد الله- ناصر منسي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد صلاح زكي وسامسون أكينيولا وأحمد عبد الرحيم "إيشو"

وسيلتقي الفائز من تتلك المباراة مع الإسماعيلي في ربع النهائي الذي فاز على سموحة بهدفين دون رد.