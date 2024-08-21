كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة

تأهل الإسماعيلي لأول مرة لـ دور الـ 8 من كأس مصر منذ موسم 2018-19 بالفوز على سموحة بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

سجل ثنائية الدراويش: خالد النبريص.

ولأول مرة منذ 5 مواسم يتأهل الإسماعيلي لدور الـ 8 في الكأس، إذ ودع من قبل في 3 نسخ من دور الـ 16 أمام بيراميدز والزمالك وخسر في مفاجأة كبرى الموسم الماضي من النجوم في الدور الأول.

وينتظر الدراويش الفائز من مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ 8.

وأصبح الفلسطيني ثاني هدافي النسخة الحالية من كأس مصر برصيد 3 أهداف خلف مروان حمدي مهاجم بيراميدز.

وصف المباراة

تقدم الإسماعيلي بهدف خالد النبريص في الدقيقة 22 بعدما حوّل بسهولة عرضية نادر فرج في شباك الهاني سليمان.

وبعد 11 دقيقة أهدر حسام حسن بغرابة أمام المرمى الخالي فرصة تسجيل التعادل بعد عرضية طارق علاء، إذ مرت كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42 سدد محمد مصطفى كرة قوية ارتدت من القائم.

في الشوط الثاني أضاف النبريص ثاني الأهداف برأسية قوية بعد ركنية نفذها نادر فرج في الدقيقة 53.

وتألق عماد حمدي بطريقة رائعة وأبعد تسديدة ساقطة من فادي فريد وشتتها لركنية من على خط المرمى في الدقيقة 80.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي المباراة بفوز الدراويش.