تشكيل طلائع الجيش – عمر السعيد وكريم طارق يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس مصر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد ومحمد هاني وحميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.

وسيلتقي الفائز من تتلك المباراة مع الإسماعيلي في ربع النهائي الذي فاز على سموحة بهدفين دون رد.