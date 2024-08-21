تشكيل طلائع الجيش – عمر السعيد وكريم طارق يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش" عمر السعيد

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس مصر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
سكاي: أرتيتا سيجدد تعاقده مع أرسنال رومانو: كومو على أعتاب ضم موهبة ريال مدريد مؤتمر ماريسكا الناري عن – عدم الاهتمام بكل لاعبي تشيلسي.. والقسوة وجواو فيليكس

حراسة المرمى:محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد ومحمد هاني وحميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.

وسيلتقي الفائز من تتلك المباراة مع الإسماعيلي في ربع النهائي الذي فاز على سموحة بهدفين دون رد.

طلائع الجيش الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. الثاني يضيع كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا مباشر كأس مصر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. هدف ضائع من محمود الشناوي كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي تشكيل الزمالك – شيكابالا وناصر منسي أساسيان ضد طلائع الجيش كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: زد طلب مليون دولار للتخلي عن نجمه بقيادة بابا فاسيليو.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كاملا
أخر الأخبار
الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم كالولو من ميلان معارا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. الثاني يضيع 40 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا 44 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. هدف ضائع من محمود الشناوي 54 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي ساعة | الكرة المصرية
قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم ساعة | كرة يد
تشكيل الزمالك – شيكابالا وناصر منسي أساسيان ضد طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة