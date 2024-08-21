رومانو: كومو على أعتاب ضم موهبة ريال مدريد

أتليتكو مدريد يعلن التعاقد مع جالاجير

بسبب فيرمن لوبيز.. الدوري الإسباني يحذر برشلونة من الترويج للقرصنة

انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي

موندو ديبورتيفو: كييزا يدخل ضمن اهتمامات برشلونة

فياريال يتعاقد مع الحارس الأغلى في تاريخه

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ريليفو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي.. ولكن