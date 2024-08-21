مؤتمر ماريسكا الناري عن – عدم الاهتمام بكل لاعبي تشيلسي.. والقسوة وجواو فيليكس

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

"وظيفة كل مدرب إبقاء كل اللاعبين سعداء ولكن هذا مستحيل لأن 11 فقط منهم سيلعبون" هكذا تحدث إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي ناري أقيم اليوم الخميس.

وعقد مدرب تشيلسي مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة سيفريت السويسري غدا الخميس في ذهاب التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي في ملعب ستامفورد بريدج.

وتحدث ماريسكا قائلا: "أحاول دائما التحلي بالصدق مع كل اللاعبين، الضوضاء أكثر في الخارج من داخل النادي لأنني أعمل فقط مع 21 أو 22 لاعبا لن أعمل مع 42 أو 43 لاعبا، لذا هناك 15 منهم يتدربون بشكل منفرد".

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وبسؤاله هل هو شخص قاسي أجاب "لا أعتقد ذلك بل أحاول أن أكون صادقا، لقد تحدثت مع رحيم سترلينج قبل مباراة مانشستر سيتي وأبلغته أنه سيكافح للحصول على دقائق لعب، والأمر كذلك مع بن تشيلويل".

وشدد "إن كنتم تعرفون ما حدث بأنه قاسي فهو متروك لكم لتحديد ذلك، لكن بالنسبة لي فهذا ليس قاسيا بل صدق".

وعن انضمام جواو فيليكس قادما من أتليتكو مدريد قال: "قمنا بضمه لأنه لاعب جيد وموهبة والنادي يعرفه جيدا بعدما لعب معارا هنا قبل عامين، أهم شيء بالنسبة له أنه يستطيع اللعب في مراكز مختلفة كمهاجم رقم 9 أو جناح ولكنه لن يلعب غدا".

وبسؤاله عن رحيل كونور جالاجير إلى أتليتكو مدريد وهل الجمهور سيتفهم رحيل أحد الناشئين أجاب ماريسكا "هذا السؤال يجب توجيهه إلى الجمهور، لا أعرف الإجابة كي أكون صادقا".

وعن التشكيل مرة أخرى قال: "الـ11 الذين بدأوا المباراة ضد سيتي لن يكونوا كما هم في المباريات المقبلة، لكنني كما قلت لن أعمل مع 42 لاعبا أنا أعمل مع 21 لاعبا فقط".

وأردف "الموقف ليس مريحا أعرف الشعور لدى اللاعبين لكن من الجيد أن تعرف أنك ستكافح للحصول على دقائق لعب".

وبسؤاله لو لم يرحل سترلينج أو تشيلويل هل سيعتمد عليهما أجاب "سنرى لكن من المبكر الحديث عن الأمر فمازال هناك 10 أيام متبقية في سوق الانتقالات والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث".

أما عن رضاه عن انتقالات تشيلسي الصيف الجاري رد بحسم "أنا سعيد بنسبة 100%، سنرى إن كان هناك صفقات أخرى فكل شيء يمكن أن يحدث سواء بقدوم لاعبين أو رحيل آخرين".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 10 لاعبين.

تشيلسي ماريسكا دوري المؤتمر الأوروبي سيفريت
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