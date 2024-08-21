سكاي: مدافع ليفركوزن يدخل اهتمامات النصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

تابوسوبا - باير ليفركوزن

دخل إدموند تابسوبا مدلع باير ليفركوزن اهتمامات النصر السعودي لضمه هذا الصيف.

ويلعب مدافع منتخبب بوركينا فاسو في ليفركوزن منذ يناير 2020 قادما من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وبحسب سكاي سبورت، فإن تابسوبا دخل اهتمامات نادي النصر السعودي.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: زد طلب مليون دولار للتخلي عن نجمه فاكوندو بيليستيري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى باناثينايكوس سامارديتش إلى أتالانتا ريكورد: كانسيلو وافق على عرض الهلال

Image

وأوضح التقرير أن النصر مستعد لمنح تابسوبا 20 مليون يورو راتبا سنويا، إضافة إلى 50 مليون يورو للنادي الألماني للتخلي عن مدافعه الدولي.

ويرغب النصر في ترميم دفاعاته خاصة بعد الخسارة الثقيلة من الهلال 4-1 في نهائي كأس السوبر السعوديز

تابسوبا لعب مع باير ليفركوزن 46 مباراة وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا.

تابسوبا باير ليفركوزن النصر السعودي
نرشح لكم
سكاي: أرتيتا سيجدد تعاقده مع أرسنال رومانو: كومو على أعتاب ضم موهبة ريال مدريد مؤتمر ماريسكا الناري عن – عدم الاهتمام بكل لاعبي تشيلسي.. والقسوة وجواو فيليكس فاكوندو بيليستيري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى باناثينايكوس سامارديتش إلى أتالانتا رسالة مؤثرة من نوير بعد اعتزاله اللعب دوليا أستون فيلا يجدد تعاقد إيميليانو مارتينيز مانويل نوير يعلن الاعتزال دوليا
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. هدف غير محتسب 26 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا 30 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. هدف ضائع من محمود الشناوي 40 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي ساعة | الكرة المصرية
قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم ساعة | كرة يد
تشكيل الزمالك – شيكابالا وناصر منسي أساسيان ضد طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل طلائع الجيش – عمر السعيد وكريم طارق يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة