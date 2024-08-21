سكاي: مدافع ليفركوزن يدخل اهتمامات النصر

دخل إدموند تابسوبا مدلع باير ليفركوزن اهتمامات النصر السعودي لضمه هذا الصيف.

ويلعب مدافع منتخبب بوركينا فاسو في ليفركوزن منذ يناير 2020 قادما من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وبحسب سكاي سبورت، فإن تابسوبا دخل اهتمامات نادي النصر السعودي.

وأوضح التقرير أن النصر مستعد لمنح تابسوبا 20 مليون يورو راتبا سنويا، إضافة إلى 50 مليون يورو للنادي الألماني للتخلي عن مدافعه الدولي.

ويرغب النصر في ترميم دفاعاته خاصة بعد الخسارة الثقيلة من الهلال 4-1 في نهائي كأس السوبر السعوديز

تابسوبا لعب مع باير ليفركوزن 46 مباراة وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا.