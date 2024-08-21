سكاي: مدافع ليفركوزن يدخل اهتمامات النصر
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
دخل إدموند تابسوبا مدلع باير ليفركوزن اهتمامات النصر السعودي لضمه هذا الصيف.
إدمون تابسوبا
النادي : باير ليفركوزن
ويلعب مدافع منتخبب بوركينا فاسو في ليفركوزن منذ يناير 2020 قادما من فيتوريا جيماريش البرتغالي.
وبحسب سكاي سبورت، فإن تابسوبا دخل اهتمامات نادي النصر السعودي.
وأوضح التقرير أن النصر مستعد لمنح تابسوبا 20 مليون يورو راتبا سنويا، إضافة إلى 50 مليون يورو للنادي الألماني للتخلي عن مدافعه الدولي.
ويرغب النصر في ترميم دفاعاته خاصة بعد الخسارة الثقيلة من الهلال 4-1 في نهائي كأس السوبر السعوديز
تابسوبا لعب مع باير ليفركوزن 46 مباراة وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا.
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